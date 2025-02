Koreańskie dramy i k-pop wolne od chińskiego bana? Jest na to szansa!

fot. materiały prasowe

Chiny planują rozluźnić restrykcje związane z koreańską kulturą oraz treściami, włączając w to dramy oraz muzykę k-pop. Wszystko to na rzecz tzw. "polityki uśmiechu", mającej na celu złagodzenie antychińskich nastrojów na świecie. Można to interpretować jako reakcję na niestabilność obecnej administracji Donalda Trumpa, która grozi nałożeniem ceł na wiele państw, choć podejście amerykańskiego prezydenta wobec Chin nie jest jeszcze jasne.

fot. Netflix

K-pop i dramy zawitają do Chin

Pierwsze ograniczenia na terenie Chin zostały wprowadzone w 2016 roku. Był to odwet za rozmieszczenie przez Koreę Południową amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej THAAD. Chociaż Pekin nigdy oficjalnie nie przyznał się do nałożenia zakazu, od tamtej pory w chińskich kinach i na platformach streamingowych brakowało koreańskim filmów i dram. Z kolei artystom wykonującym muzykę k-popową nie zezwolono na występy w kraju.

Jak podaje Korea Economic Daily, urzędnik odpowiadający za przygotowania Chin do szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, który odbędzie się w 2026 roku, poinformował, że chiński rząd dostrzega potrzebę wzmocnienia współpracy z Koreą. Mówi się o "dążeniu do pełnego wznowienia współpracy kulturalnej najwcześniej w maju 2025 roku".

