Chiński plan pięcioletni zakłada zwrot w stronę sztucznej inteligencji

Zdjęcie: Pixabay

W ostatnich latach rządów Donalda Trumpa spór Stanów Zjednoczonych i Chin wokół rynku nowych technologii nabrał rozpędu m.in. za sprawą nałożenia embargo na produkty giganta rynku mobilnego, Huawei. Zmiana rezydenta Białego Domu nie wywołała żadnej rewolucji w tej materii. Według dziennikarzy Wall Street Journal rząd w Pekinie nie ma zamiaru biernie przyglądać się sytuacji w branży i planuje wyjść z inicjatywą, dzięki której wzmocni swoją pozycję w tym sektorze gospodarki.

Podczas dorocznego zjazdu partii zarysowano pięcioletni plan wzmocnienia sektora chińskiego technologicznego. Zakłada on przeznaczenie większych środków na rozwój laboratoriów oraz programów badawczych związanych z takimi dziedzinami jak biotechnologia, półprzewodniki, sztuczna inteligencja oraz komputery kwantowe. Partia planuje zwiększyć w 2021 roku środki na badania aż o 10,6% oraz wypracować 10-letnią strategię rozwoju programów naukowych.

Już dziś Chiny postrzegane są jako najgroźniejszy rywal Stanów Zjednoczonych na arenie nowych technologii. W Państwie Środka prowadzi się szeroko zakrojone prace nad infrastrukturą 5G, systemami autonomicznymi czy algorytmami sztucznej inteligencji wykorzystywanymi zarówno przez władze, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Chiny dysponują m.in. prawdopodobnie najbardziej rozbudowaną siecią kamer CCTV sprzężoną w ramach ujednoliconego systemu monitoringu wzbogaconego przez algorytmy SI czy Systemem Zaufania Społecznego przywodzącego na myśl rozwiązania rodem z Czarnego lustra.

Zwiększenie nakładów na rozwój nowych technologii z pewnością zachęci Stany Zjednoczone do podjęcia wyzwania i przyłączenia się do tej bitwy. To może zaowocować przyspieszeniem prac nad projektami autonomicznych aut, sztucznych inteligencji automatyzujących naszą pracę czy komputerów kwantowych, co z kolei będzie zaczątkiem nowej rewolucji przemysłowej. Rewolucji, która może na dobre zmienić oblicze naszego społeczeństwa i przeformułować rolę człowieka na rynku pracy.