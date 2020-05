Chiny z drugim podejściem do otwarcia kin. Nowe wytyczne

Chińskie kina mogą zostać ponownie otwarte, jeśli będą przestrzegane protokoły zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jest to pierwszy oficjalny sygnał ze strony chińskiego rządu, który powoli łagodzi obostrzenia związane z instytucjami kulturalnymi. Nie wymieniono jednak na razie żadnych konkretnych dat. Od piątkowego wieczoru i opublikowanego komunikatu nie otwarto jeszcze kin. Związane jest to prawdopodobnie z nowymi wytycznymi, z którymi będą musiały poradzić sobie kina. Jedną z nowości będzie sprzedawanie biletów w internecie, aby móc ułatwić kontrolowanie ograniczonej liczby osób na dany seans.

Choć kina nie są jeszcze otwierane, wiadomość spotkała się z entuzjazmem w chińskich mediach społecznościowych, a hashtag „Cinemas Are Going to Reopen" został podany dalej w liczbie 340 mln na Weibo. Chiński rząd znosi wiele obostrzeń dla kin, teatrów oraz hal sportowych. Każde z otwartych miejsc będzie musiało zapewnić odpowiednią wentylację miejsce oraz dbać codziennie o dezynfekcję użytkowanych przedmiotów. Społeczeństwo nadal powinno także nosić maski w zamkniętych i zatłoczonych miejscach oraz zachowywać dystans społeczny.

Nowe wytyczne są zatem drugim podejściem do otwierania kin, kiedy przed kilkoma tygodniami 4% obiektów w Chinach spróbowało wrócić do normalności. Wtedy nie do końca był to udany start, ale teraz jest większa nadzieja na to, że wiele kin w kraju zacznie funkcjonować.