Nowa twarz w obsadzie serialu Chirurdzy. Znacie ją z Yellowstone

Piper Perabo (Yellowstone) dołącza do obsady Chirurgów w 21. sezonie. Choć nie będzie częścią personelu medycznego, jej wątek potrwa przynajmniej trzy odcinki. Ma wcielić się w postać Jenny Gatlin, nieustraszonej mamy 9-letniej Dylan, dla której byłaby w stanie zrobić wszystko. Jej córka będzie pacjentką szpitala.

Chirurdzy: sezon 21 - fabuła nadchodzących odcinków

W pierwszym odcinku ("Papa Was A Rollin' Stone"), w którym wystąpi Piper Perabo, Amelia podejmuje się ryzykownej operacji mózgu u młodej pacjentki. W międzyczasie Winston i Jules mają odmienne spostrzeżenia odnośnie tego, jak postępować z rodziną swojego pacjenta po traumie. Z kolei Jo i Link są pochłonięci planowaniem ślubu.

Kolejny epizod pokaże ślub Jo i Link. Teddy i Owen natrafią na znajomą twarz, której będą musieli pomóc. Dojdzie również do sprzeczki między Lucas i Simone odnośnie pogarszającego się stanu ich pacjenta. Tydzień później, w odcinku zatytułowanym "How Do I Live", zwyczajny dzień w szpitalu staje się dramatycznym w związku z nagłym wypadkiem, zagrażającym życiu pacjentów i personelu.

