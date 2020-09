Chirurdzy - zdjęcie Ellen Pompeo z planu. Dedykacja dla pracowników służby zdrowia

ABC

Ekipa i obsada serialu Chirurdzy weszli 8 września na plan 17. sezonu serialu. Teraz do sieci trafiło zdjęcie od kulis wrzucone przez Ellen Pompeo, która przy okazji zadedykowała nadchodzący sezon wszystkim pracownikom służby zdrowia.

Jest to w nawiązaniu oczywiście do panującej pandemii koronawirusa, która spowodowała śmierć wielu lekarzy oraz innych pracowników służb medycznych, starających się ratować ludzi przed wirusem i stających zawsze na "pierwszej linii frontu". Aktorka gwarantuje, że podejdą do nowego sezonu z pokorą, ale także z odpowiednią dawką humoru. Serial nawiąże do obecnej sytuacji. Zobaczcie zdjęcie i podpis: