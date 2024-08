Chłodzona cieczą prototypowa karta graficzna Palit GeForce RTX 4090

fot. materiały prasowe

Prototyp karty graficznej z nowym układem chłodzenia cieczą wyróżnia się 7-calowym ekranem, na którym w czasie rzeczywistym mogą być wyświetlane dane dotyczące wydajności i temperatury karty. Pozwala to użytkownikom na bieżąco monitorować stan swojego urządzenia.

Podstawą projektu jest aluminiowy blok wodny, który skutecznie redukuje temperaturę karty graficznej nawet przy dużym obciążeniu wynoszącym około 500 W. Dzięki temu karta utrzymuje temperaturę w granicach 60°C, co jest imponującym wynikiem w porównaniu do chłodzenia powietrzem. Układ chłodzenia jest modułowy, więc użytkownicy mogą go dostosować do własnych potrzeb, co czyni go niezwykle atrakcyjnym dla entuzjastów cichej i wydajnej pracy komputera.

Projekt opracowany przez Palit i Lynk+ brzmi o tyle interesująco, że blok chłodzenia cieczą nie jest tak naprawdę znacząco droższy od układu chłodzenia powietrzem i może być łatwo połączony z niedrogimi systemami chłodzenia AIO.

Karta graficzna z wyświetlaczem, którą można zobaczyć na filmie na YouTube, to dowód na to, że Palit kontynuuje swoje innowacyjne podejście do projektowania kart graficznych. Firma od lat wprowadza nowatorskie rozwiązania, czego przykładem jest projekt Palit Maker, umożliwiający użytkownikom personalizację wyglądu kart graficznych, dostępny w seriach takich jak Dual i GamingPro.

Nowy projekt Palit i Lynk+ z pewnością przyciągnie uwagę entuzjastów wydajnego i cichego chłodzenia, którzy szukają niedrogiego i mniej skomplikowanego rozwiązania niż customowe układy chłodzenia cieczą.