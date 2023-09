Dziwne i jedyne w swoim rodzaju karty graficzne

fot. materiały prasowe

Oto karty graficzne, które zadziwiają i zaskakują swoją konstrukcją. Każda z nich jest świadectwem kreatywności i innowacyjności, jaką niosą za sobą, zrywając ze standardami i oczekiwaniami.

Dla entuzjastów ciszy

KalmX to seria kart graficznych z chłodzeniem pasywnym. Mówimy tutaj co prawda o modelach GeForce 1650 lub 1050 Ti, ale zaskakują one swoimi wynikami i kulturą pracy, o ile zapewnimy im odpowiedni przepływ powietrza. Zastosowanie pasywnego chłodzenia to w niektórych przypadkach świetny pomysł, a na pewno bardzo cichy. Pogramy na niej chociażby w Wiedźmina 3, a do działania nie potrzebujemy dodatkowych kabli, ponieważ całą energię pobierze z płyty głównej. Patrząc na wydajność energetyczną architektury Ada, może czas na 4060 KalmX?

fot. materiały prasowe

W tym segmencie znajdziemy także kartę Palit GeForce GT 730 2GB DDR3, która została wyposażona w 2-slotowy pasywny radiator, który ma zapewnić „superszybkie przeglądanie Sieci”.

fot. materiały prasowe

Zobacz graczu, co mam w środku

Kolejnym ciekawym pomysłem zaprezentowanym w ostatnim czasie była przezroczysta karta graficzna. Stworzona na bazie GeForce RTX 3080 GamingPro pozwala rzucić okiem na to, co zazwyczaj jest ukryte. Karta ostatecznie nie trafiła do sprzedaży, ale wygląda nad wyraz ciekawie i zapewne znalazłaby swoje grono entuzjastów.

fot. materiały prasowe

Natomiast konceptem, który ostatecznie trafił do sprzedaży były karty z serii ColorPOP, które dzięki zastosowaniu specjalnego lakieru mieniły się różnymi kolorami. Co ciekawe, wszystko zaczęło się od żartu opublikowanego w mediach społecznościowych. Karta na zdjęciach nie robi aż takiego wrażenia, ponieważ kolory mienią się dopiero w świetle słonecznym. W tym przypadku patrzymy na model GeForce RTX 3060 Ti.

fot. materiały prasowe

Egzotyczną, chociaż ciekawą konstrukcją może się także pochwalić seria Phantom. Karta Gainward GTX 780 Phantom GLH to najprawdopodobniej jedyna karta wyposażona w specjalne gniazda na wentylatory, które można było samodzielnie zdemontować. To po prostu trzeba zobaczyć.

fot. materiały prasowe

Jak widać, producenci na przestrzeni lat szukali innowacji i przeróżnych form, które spełniłyby oczekiwania odbiorców, a także pozwoliły na wprowadzenie nowych standardów czy rozwiązań, o których nikt wcześniej nie pomyślał. A czasami są to po prostu dziwne i zabawne konstrukcje. Spójrzcie tylko na tę GeForce GT 1030. Czy ten miniaturowy wentylator na radiatorze nie jest uroczy?

fot. materiały prasowe