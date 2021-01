Chloe Bennet zakażona koronawirusem. Agentka T.A.R.C.Z.Y. ostrzega przed lekceważeniem wirusa

fot. ABC

Chloe Bennet jest aktorką znaną z serialu Marvela i ABC, Agenci T.A.R.C.Z.Y.. Na swoim Instagramie podzieliła się swoimi doświadczeniami z przechodzenia koronawirusa. Ma nadzieję, że jej historia uświadomi wszystkich, jak poważną sprawą jest pandemia.

Aktorka podkreśla, że stosowała się do wszystkich wytycznych i zaleceń. Zawsze nosiła maskę, trzymała dystans społeczny i korzystała z innych środków ostrożności. To ostatecznie nie zapobiegło przed najgorszym. Bennet została zakażona koronawirusem, podobnie jak jej rodzina. Na swoim Instagramie podzieliła się swoimi doświadczeniami.

Rano w Boże Narodzenie obudziłam się z wysoką gorączką i nie mogłam oddychać. Zostałam zbadana na obecność koronawirusa i wyszedł wynik pozytywny. To był co najmniej ciężki tydzień. Wielu członków mojej rodziny również zostało zakażonych, wszyscy razem z tym walczyliśmy. Nadal nie jesteśmy jeszcze w pełni zdrowia, ale na razie wszystko jest dobrze. Udostępniam to, ponieważ chcę powtórzyć każdemu, kto nadal nie traktuje poważnie COVID-19. Proszę, błagam kur**, zacznij.

Aktorka podkreśla, że dbała o zachowanie dystansu i zawsze nosiła maseczkę. Wirus i tak ją dopadł i przechodzenie wirusa okazało się być dla niej bardzo dotkliwe.

Jestem młoda, zdrowa i dbam o swoje siebie, ale wirus i tak mnie powalił i nadal to robi. Nawet próba napisania tej wiadomości jest dla mnie bardzo wyczerpująca.

Bennet dodaje, że rok 2020 dobiegł końca, ale pandemia wcale się nie zakończyła. Jej sytuacja jest przestrogą szczególnie dla osób młodych, którym może się wydawać, że wirus ich nie dotyczy.