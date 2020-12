M. Night Shyamalan prowadził rozmowy z Marvelem i DC? Reżyser komentuje

fot. Universal

M. Night Shyamalan jest reżyserem, który miał już okazję przedstawić swoją wizję na kino superbohaterskie tworząc filmy Split, Niezniszczalny oraz wieńcząc trylogię produkcją zatytułowaną Glass. Przy okazji promocji 2. sezonu serialu Servant od AppleTV+, reżyser w rozmowie z portalem ComicBook zdradził informację na temat jego rozmów ze studiami decydującymi o filmach Marvela lub DC.

Twórca zdradził, że przeprowadził wiele rozmów na temat filmów superbohaterskich, będących częścią dużych franczyz. Możemy zakładać, że także Marvel Studios lub Warner Bros. zgłosiły się z zapytaniem do reżysera o sportretowanie na ekranie bohatera z komiksów Marvela lub DC. Nic z tego na razie nie wyszło, bo jak mówi:

Zrobiłem swój film komiksowy w sposób, jaki chciałem to zrobić, ale minimalizm, niewielka liczba efektów CGI, to zupełnie inny język. Tak więc za każdym razem, gdy prowadziliśmy te rozmowy w przeszłości jeśli chodzi o bohatera XYZ, to jest to czyjaś postać lub marka.

Reżyser obawia się, że nie mógłby zrobić swojego skromnego filmu o charakterze introspektywnym, ponieważ wola studia byłaby zupełnie inna. Na razie wydaje się zatem mało prawdopodobne, że zobaczymy Shyamalana tworzącego film będącego częścią ogromnych franczyz. Choć dodaje, że "nigdy nie mów nigdy", to jednak skupia się obecnie na swoich autorskich projektach.