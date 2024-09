Chłopiec i czapla - kiedy oscarowy film trafi na streaming? Data premiery w Netflixie

fot. Studio Ghibli

Netflix opublikował zwiastun filmu Chłopiec i czapla wraz z oficjalną datą premiery. Nie będziecie musieli długo czekać. Nowy film Hayao Miyazakiego zadebiutuje na platformie streamingowej już 7 października 2024 roku. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Do tej pory Chłopiec i czapla był wyświetlany tylko w wybranych kinach w Polsce. My mieliśmy okazję obejrzeć go przedpremierowo podczas Animafest w Gdańsku, a naszą pozytywną recenzję możecie znaleźć tutaj.

Nowa animacja Hayao Miyazakiego zrobiła jednak wrażenie nie tylko na nas. Chłopiec i czapla został nagrodzony Oscarem przez Akademią Filmową, pokonując między innymi Nimonę i Spider-Mana: Poprzez multiwersum. To odznaczenie jest tym bardziej wyjątkowe, że to dopiero druga statuetka w karierze słynnego filmowca i zarazem studia Ghibli. Pierwszą otrzymało Spirited Away: W krainie Bogów w 2002 roku. To oznacza, że mimo wielu perełek na koncie, musieli czekać aż 22 lata na kolejną nagrodę.

