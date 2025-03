Oto, co zmieniono w dokrętkach do Daredevil: Odrodzenie. Kto powróci w 2. sezonie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Reklama

Nie jest tajemnicą, że pierwotnie serial Daredevil: Odrodzenie miał wyglądać zupełnie inaczej. Potwierdzali to sami scenarzyści i nowy showrunner, który przejął kontrolę nad projektem w trakcie strajku scenarzystów w 2023 roku. Oryginalnie w serialu nie mieliśmy zobaczyć ponownie Karen Page czy Foggy'ego Nelsona, a całość miała być odłączona od tego, co przedstawiły trzy sezony serialu na Netflixie.

Teraz pełną listę zmian produkcji zamieścił znany scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały. Co zmieniono w serialu Daredevil: Odrodzenie?

Oryginalne odcinki 1-6 zostały nienaruszone, ale przemianowane na epizody 2-7.

Wszystkie sceny z Vanessą Fisk nakręcono ponownie, żeby przywrócić oryginalną aktorkę, czyli Ayelet Zurer

Scena śmierci Białego Tygrysa została nakręcona ponownie, aby było jasne, że zastrzelił go brudny gliniarz w kamizelce Punishera. W oryginalnej wersji symbolu nie było widać i było to wyjaśnione dopiero później.

Foggy oryginalnie został zabity przez skorumpowanego policjanta.

Pierwszy odcinek dodał wiele kontekstu dla relacji Matta z Heather czy w kontekście Fiska walczącego o miano burmistrza.

W oryginalnej wersji nie pojawiła się nawet jedna wzmianka o Karen - tak jakby nigdy nie istniała.

Bullseye nie pojawił się w pierwotnej wersji.

Nakręcono dwa nowe odcinki - 8. i 9.

Końcówka 3. odcinka Daredevil: Odrodzenie zszokowała widzów. Kto stoi za zabójstwem TEJ postaci?

Kto powróci w 2. sezonie?

2. sezon serialu jest aktualnie kręcony w Nowym Jorku i chociaż nagrywane sceny miały miejsce w budynku, to stojące przed nim auta zdradzały tożsamość postaci, które w tej scenie brały udział. Oznacza to, że w 2. sezonie powróci: BB Urich, Heather, a także Muse. W scenie ma też uczestniczyć "Mr. Charles", co prawdopodobnie oznacza Charliego Coxa.

ROZWIŃ ▼

Najlepsze sceny z oryginalnego Daredevila [RANKING WIDEO]