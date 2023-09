Chłopiec i czapla nie jest ostatnim filmem Miyazakiego. Twórca Spirited Away odwołuje emeryturę

Studio Ghibli

Reklama

Chłopiec i czapla w reżyserii Hayao Miyazakiego jest pokazywany na trwającym festiwalu filmowym w Toronto. Był to film otwarcia, który został zapowiedziany na imprezie przez samego Guillermo del Toro. Cały czas komunikowano w mediach, że to będzie jego ostatni film w karierze.

Hayao Miyazaki i emerytura

Wiceprezes studia Ghibli, Junichi Nishioka podczas festiwalu w Toronto powiedział, że Chłopiec i czapla już nie jest finałowym filmem Miyazakiego. Do tego producent wyjawił, że reżyser już wrócił do biura studia z nowymi pomysłami na kolejny film.

Nie jest to zaskoczenie, bo Miyazaki przechodził już na emeryturę kilkakrotnie, by potem to odwoływać. Po raz pierwszy emeryturę ogłosił pod koniec lat 90, a następnie wrócił w 2002 roku z nagrodzonym Oscarem filmem Spirited Away: W krainie Bogów. W 2013 roku znów przechodził na emeryturę, by ponownie wrócić - tym razem z filmem Earwig and the Witch, który został wypuszczony w 2020 roku. W miedzy czasie w 2018 roku mówił o kolejnej emeryturze i tak też z niej wrócił, by stworzyć Chłopca i czaplę.