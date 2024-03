Chłopiec i czapla - gdzie premiera w streamingu? Oscarowy film Hayao Miyazakiego trafi na mały ekran

fot. materiały prasowe

Najnowszy film legendarnego Hayao Miyazakiego, Chłopiec i czapla, nagrodzony zresztą drugim w wieloletniej karierze mistrza Oscarem, wreszcie trafi na streaming. Jak donosi prestiżowy portal The Hollywood Reporter, animacja będzie transmitowana w serwisie Netflix na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Przypominamy, że w USA to Max jest domem dla filmów studia Ghibli.

To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Hayao Miyazakiego - Netflix przedłuża umowę na międzynarodową dystrybucję ze Studiem Ghibli. Na platformie będzie można obejrzeć 22 filmy studia, a więc takie produkcje jak między innymi Spirited Away: W krainie bogów (pierwszy Oscar w karierze Hayao Miyazakiego!), Księżniczka Mononoke, Podniebna poczta Kiki czy Mój sąsiad Totoro. Netflix będzie je transmitować z napisami w 28 językach i dubbingiem w maksymalnie 20 językach. To właśnie na mocy tej umowy do serwisu trafi także Chłopiec i Czapla.

O czym opowiada Chłopiec i czapla? Nowe anime Hayao Miyazakiego zebrało świetne opinie po premierze w Japonii. Historia skupia się na młodym chłopcu o imieniu Mahito, który w tęsknocie za matką postanawia wybrać się świata dzielonego przez żywych i umarłych. Film został oparty na powieści Genzaburo Yoshino, która podobno wywarła szczególny wpływ na Miyazakiego w dzieciństwie. Naszą recenzję przeczytacie tutaj, a poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z produkcji:

