Śmierć tych serialowych postaci wszystkich zszokowała. The Last of Us, Zadzwoń do Saula i inni [RANKING]

W dobie streamingu, który w znacznej mierze opiera się na premierach całych sezonów seriali, a także coraz większej internetowej bańce fanów popkultury szeroko pojętej, coraz trudniej jest się przestrzec przed spoilerami różnego rodzaju. Ludzie oglądają produkcje w mgnieniu oka, a potem komentują je żywiołowo w mediach społecznościowych, w związku z czym rośnie ryzyko nadziania się na niechciane informacje na temat serialu, który chciałoby się dokończyć. Bo co to ma znaczyć, że nagle główny bohater umiera?

The Last of Us: sezon 2, odcinek 2 - recenzja spoilerowa

Prestiżowy portal Variety w związku z 2. odcinkiem 2. sezonu The Last of Us, który zawierał dla nowych fanów adaptacji HBO szokujący moment, opublikował swoje zestawienie najbardziej szokujących śmierci ze współczesnych seriali. Znajdziecie tu dramaty, produkcje gangsterskie, ale nawet komedie czy opery mydlane. W końcu tragedia może spotkać każdego o każdej porze dnia i nocy.

Na którym miejscu uplasowało się wydarzenie z feralnego dla fanów The Last of Us odcinka? Sprawdźcie sami. Poniżej zawarliśmy również dla Was listę produkcji, które pojawiły się na liście, aby nie popsuć zabawy jeśli akurat nadrabiacie te dzieła. Niektóre z nich to prawdziwe telewizyjne perełki!

Najbardziej szokujące śmierci w telewizji [RANKING]

