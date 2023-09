Czy Chris Hemsworth bierze sterydy? Wybitny lekarz nie ma wątpliwości

Marvel

O tym, czy Chris Hemsworth bierze sterydy, dyskutuje się w sieci od dawna. Głos w tej sprawie zabrało już wielu trenerów, miłośników siłowni i samozwańczych ekspertów - właściwie każdy z nich stara się być na tym polu mądrzejszy od poprzedniego. Teraz jednak Vanity Fair postanowiło rozstrzygnąć tę kwestię raz na zawsze, wywołując do odpowiedzi Todda Schroedera, profesora Uniwersytetu Południowej Kalifornii i autorytet w dziedzinie kinezjologii i fizjoterapii.

Na początku lekarz przyznał, że w Hollywood powszechne jest zjawisko sięgania po leki zwiększające wydolność organizmu (PEDS); w jego ocenie ma je zażywać "od 50% do 75%" wszystkich aktorów Kinowego Uniwersum Marvela. Jak mówi Schroeder:

W dzisiejszych czasach to nic zaskakującego, chociaż żaden z nich nie będzie o tym mówił otwarcie. Współpracują z zespołem złożonym z lekarza, dietetyka i trenera, bo byłoby naprawdę niemądre, gdyby sięgali po PEDS na własną rękę. Istotne jest to, że przez krótki czas możesz zażywać testosteron, sterydy, różne androgeny czy hormon wzrostu bez trwałego wpływu na organizm. To nie jest tak, że od razu się od tego uzależniasz.

Profesor dodał:

Tak, istnieją długookresowe komplikacje zdrowotne, ale na krótką metę one nie występują. A jeśli przygotowujesz się do roli i ktoś chce zapłacić ci 10 mln USD za to, że będziesz też dobrze wyglądał? Dlaczego więc nie miałbyś tego zrobić pod opieką lekarza? Weź kilka rzeczy, które nie są pochodzenia naturalnego, a to zmieni twoje ciało w taki sposób, że będzie wyglądało dokładnie tak, jak chce twoje studio.

Pomimo tych wniosków Schroeder stwierdza jednak, że w jego ocenie Hemsworth nie korzysta ze sterydów:

Przez całą karierę był w naprawdę dobrej formie. Ma znakomite geny, więc wystarczy mu odrobina treningu, aby utrzymać naprawdę dobrą formę - sam postanowił jednak przenieść to na wyższy poziom. Wiele osób mówi: "On musi brać sterydy". A moja opinia? Powiedziałbym, że nie - on nie bierze sterydów.

