Christopher Nolan krytykuje obecne podejście Hollywood do tworzenia filmów. Jako przykład podaje Star Wars

Podczas wywiadu dla The Telegraph reżyser i scenarzysta Oppenheimera, Christopher Nolan, skrytykował Hollywood za umniejszanie roli efektów specjalnych w filmach, określając to umyślnym zaprzeczeniem temu, co sprawiło że filmy takie jak Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja z 1977 roku odniosły sukces.

Czy to z powodów budżetowych, czy ze względów kontrolnych, studia patrzą teraz na scenariusz jako na serię wydarzeń i mówią: To jest esencja tego, czym jest film. To całkowicie kłóci się z rozwojem kina, od momentu wjechania pociągu braci Lumière na stację, jako czystego doświadczenia audiowizualnego. Jest to bardzo popularny błąd, czasami także wśród krytyków, że wszystko, co się liczy, to skala opowiadanej historii - mówił Nolan.

Ludzie powiedzą ci, że sukces Gwiezdnych wojen nie miał nic wspólnego z efektami wizualnymi, a wszystko sprowadzało się do wspaniałej historii, ale sądzę, że nie o to tu chodzi. To rzeczywiście świetna historia, ale jest to także niesamowite wrażenia wizualne i dźwiękowe. Jest to więc umyślne zaprzeczanie temu, czym tak naprawdę są filmy - wyjaśniał.