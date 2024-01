Christopher Nolan o Memento: "Nikt tego nie chciał". I dodaje: "Nie jestem niezależnym filmowcem"

Deadline/Dominic Patten/Newmarket

Christopher Nolan z całą pewnością przeżywa obecnie jeden z najważniejszych momentów w swojej karierze - reżyser jest głównym faworytem do otrzymania Oscara za Oppenheimera. Twórca znalazł jednak czas na to, aby pojawić się na otwarciu tegorocznego festiwalu Sundance, na którym zabrał głos m.in. na temat swojego Memento. Nolan po latach przyznaje, że początkowo "nikt nie chciał tego filmu".

Reżyser tuż po odebraniu przyznanej przez Sundance Institute nagrody Trailblazer wygłosił długą, 10-minutową przemowę. W jej trakcie stwierdził, że nie uważa się za niezależnego filmowca:

Czy kiedykolwiek byłem niezależnym filmowcem? Nigdy nie byłem niezależnym twórcą filmowym, bo nie sądzę, że w ogóle można nim być. Myślę, że malarze są niezależni. Myślę, że poeci mogą być niezależni. Jako filmowcy jesteśmy jednak bardzo zależni od innych ludzi.

"Byliśmy w kropce"

To właśnie w tym momencie Nolan odniósł się do Memento. Jak wspomina po latach:

Wiele osób wie, że Memento pojawiło się właśnie na Sundance. Wiele osób wie, że był to hit i umożliwił powstanie wielu innych projektów, które zrealizowano później. Ale niewiele osób wie, co tak naprawdę stało się z tym filmem. Ukończyliśmy go i wtedy ktoś - to nie byłem ja - wpadł na genialny pomysł pokazania tej produkcji wszystkim niezależnym dystrybutorom w tym samym czasie. Próbowaliśmy go wcześniej sprzedać mówiąc, że zaraz rozpocznie się licytacyjna wojna lub coś w tym stylu. I wszyscy odpuścili.

Artysta dodaje:

Nikt nie chciał tego filmu. Jakiś rok później byliśmy w kropce i nie wiedzieliśmy, czy ktokolwiek kiedykolwiek obejrzy tę produkcję.

Sundance pomogło Nolanowi stworzyć Oppenheimera

To właśnie pokazanie Memento w 2001 roku w trakcie Sundance, na którym Nolan wraz ze swoim bratem Jonathanem otrzymali nagrodę za najlepszy scenariusz, przyczyniło się do późniejszego sukcesu dwukrotnie nominowanego do Oscara filmu. Jednym z jego widzów 23 lata temu był dzisiejszy szef firmy Comcast, Brian L. Roberts. Produkcję obejrzał zupełnie przypadkowo; był wówczas ze swoim ojcem na nartach, a na seans Memento wybrał się w ciemno.

Gdy Nolan próbował więc namówić Robertsa do dania zielonego światła na realizację Oppenheimera, Roberts opowiedział mu o sytuacji sprzed blisko ćwierć wieku. Jak podsumowuje reżyser:

Mam na myśli to, że minęło prawie 25 lat, a Sundance, kur..., wciąż mnie odkrywa.

