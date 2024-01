Christopher Nolan wspomniał Heatha Ledgera na Złotych Globach. "Mój serdeczny przyjaciel"

YouTube/Golden Globes

Christopher Nolan dziś w nocy polskiego czasu otrzymał Złoty Glob dla najlepszego reżysera za Oppenheimera. To pierwsza tego typu nagroda dla twórcy; wcześniej był on czterokrotnie nominowany za Memento (scenariusz), Incepcję (reżyseria i scenariusz) oraz Dunkierkę (reżyseria). Odbierając statuetkę Nolan wspomniał Heatha Ledgera, z którym pracował na planie Mrocznego Rycerza:

Wcześniej byłem na tej scenie tylko raz, odbierając tę samą nagrodę w imieniu mojego serdecznego przyjaciela, Heatha Ledgera, co było dla mnie niezwykle skomplikowane i wymagające. W trakcie mojej przemowy zaciąłem się; moją uwagę skupił wtedy Robert Downey Jr., który obdarzył mnie spojrzeniem pełnym miłości i wsparcia - i to samo spojrzenie ma dla mnie teraz.

Trenerka Pelotonu przeprasza Christophera Nolana; Oppenheimera widziała dwa razy

Co ciekawe, ceremonia rozdania Złotych Globów przyniosła także kolejną odsłonę "afery", jaka w ostatnich dniach wybuchła w związku z opowiedzianą przez samego Nolana anegdotą. Kilka dni temu ujawnił on, że obejrzał w sieci zapis wirtualnego treningu fizycznego firmy Peloton, w trakcie którego instruktorka Jenn Sherman w ostrych słowach skrytykowała film Tenet. Trenerka miała stwierdzić, że rzeczona produkcja to "kilka godzin z życia, których już nigdy nie odzyska".

Po tym, jak filmowiec opowiedział anegdotę, sama Sherman oficjalnie przeprosiła Nolana, zapraszając go jednocześnie do siedziby firmy:

Słuchajcie, to był rok 2020. Mroczny czas. Siedziałam, uczyłam moją małą grupę i gadałam, jak to zwykle bywa. I komentuję losowo film, który widziałam poprzedniego wieczoru. Jakie są szanse, że reżyser wspomnianego filmu zdecyduje się oglądać ten sam trening jakieś cztery lata później? (...) Panie Nolan, zapraszam pana na trening ze mną do studia Pelotonu. Może pan skrytykować moje metody, będziemy się świetnie bawić. Usiądzie pan w pierwszym rzędzie i obiecuję, że obędzie się bez obelg.

Dodając także:

Ale widziałam Oppenheimera dwa razy. I to jest sześć godzin mojego życia, których nie chcę nigdy oddać.

Jak na te przeprosiny zareagował sam Nolan? Tuż przed ceremonią rozdania Złotych Globów do tej sytuacji odniósł się on tak:

Nie mam dla Pelotonu nic poza słowami miłości. Chociaż dziś nie trenowałem wspinaczki - może na jakiś czas odpuszczę.

