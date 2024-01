Christopher Nolan nie przestanie robić wysokobudżetowych filmów. "Czuję odpowiedzialność"

YouTube/Golden Globes

Christopher Nolan to reżyser, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego ostatni film, czyli Oppenheimer, wyrównał rekord nominacji do Oscarów i ma ich 13 na koncie. Film z Cillianem Murphym w roli głównej o tworzeniu bomby atomowej zarobił ogromne pieniądze, jak na czas trwania i kategorię wyłącznie dla dorosłych. Nolan przez większość swojej reżyserskiej kariery tworzył dzieła o wysokim budżecie, często przez wzgląd na ambitne pomysły, których one dotyczyły. Reżyser w wywiadzie dla magazynu Time przyznał, że chociaż docenia wszystkie projekty filmowe niezależnie od tego ile przeznaczono na nie pieniędzy, tak sam najprawdopodobniej skupi się w przyszłości na tworzeniu kolejnych, wysokobudżetowych produkcji.

Christopher Nolan nie przestanie robić wysokobudżetowych filmów

Pełna wypowiedź reżysera brzmiała następująco.

Przyciąga mnie perspektywa pracowania nad filmami o wielkiej skali, ponieważ wiem jak kruche są szanse na otrzymanie zasobów potrzebnych do ich sfinansowania. Wiem, że jest mnóstwo filmowców na świecie, którzy oddaliby swoje oko lub zęby, żeby posiadać zasoby, które mam ja. Czuję odpowiedzialność do ich wykorzystywania w najbardziej produktywny i ciekawy sposób.