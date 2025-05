Pierce Brosnan kontra Samuel L. Jackson. Zwiastun nowego westernu

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun westernu The Unholy Trinity trafił do sieci. Za kamerą stoi Richard Gray, dla którego jest to drugi z rzędu western. W 2022 roku premierę miał jego film Murder at Yellowstone City. Za projekt odpowiadają Saban Films i Roadside Attractions. Pierce Brosnan i Samuel L. Jackson grają główne role.

The Unholy Trinity – zwiastun

The Unholy Trinity – fabuła

Historia rozgrywa się w Montanie w latach 70. XIX wieku i skupia się na Henrym Broadwayu (Brandon Lessard), który udaje się do miasta Trinity z planem, aby zabić człowieka, który wrobił jego nieżyjącego ojca. Gdy przybywa na miejsce, Henry wplątuje się w konflikt lokalnego szeryfa (Pierce Brosnan) oraz tajemniczego St. Christophera (Samuel L. Jackson).

The Unholy Trinity – obsada

Na ekranie zobaczymy też takich aktorów, jak Brandon Lessard, Veronica Ferres, Gianni Capaldi, Q’orianka Kilcher, Tim Daly, Ethan Peck, Katrina Bowden oraz David Arquette.

Światowa premiera odbędzie się w czerwcu 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.