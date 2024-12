Jeffrey Dean Morgan o 4. sezonie The Boys. "Dlatego obsadzono mnie w roli"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jeffrey Dean Morgan niedawno opowiedział o tym, dlaczego został obsadzony w serialu The Boys. Morgan wciela się w postać Joe Kesslera w czwartym sezonie. Kessler był oficerem CIA i żołnierzem, który znał Billy'ego Butchera, granego przez Karla Urbana. Podczas jednej z walk, Butcher zostawił Kesslera na śmierć, a ten zginął. Po latach Butcher zaczyna halucynować postać Kesslera, który zachęca bohatera do podejmowania coraz bardziej brutalnych działań.

Dlaczego Morgan zagrał w The Boys?

W jednym z wywiadów, Morgan opowiedział o tym, jak to było grać Joe Kesslera i jak cieszył się z możliwości wejścia w buty postaci, która nie musi mierzyć się z konsekwencjami swoich działań ani moralnością. Aktor uznał, że rola ta była niezwykle zabawna i wyzwalająca. Morgan uważa, że jego podobieństwo do Karla Urbana było jednym z powodów, dla których wybrano go do roli Kesslera. Morgan opowiedział, jak znalazł humor w kręceniu swoich scen z Urbanem.

Wyobraź sobie, że on musi grać scenę z gościem, którego tak naprawdę nie może zaakceptować. To było zabawne. Miałem możliwość robienia wszystkiego. Jeśli działało, super. Jeśli nie, mieliśmy z tego niezły ubaw. Nie czułem żadnej presji w tej roli. Było świetnie po prostu przyjść, zrobić swoje, a potem wrócić do domu i zobaczyć rodzinę. Nie czułem, że świat wisi nade mną i dlatego mi się to podobało.

Przypomnijmy, że nadchodzi piąty i zarazem ostatni sezon The Boys. Data premiery nie jest znana.