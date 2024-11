Kto zagra w nowym filmie Christophera Nolana? Aktorkę znacie z MCU i tegorocznego hitu

Źródło: Marvel

Reklama

Lupita Nyong’o zagra w nowym filmie Christophera Nolana dla Universal. Jako pierwsze poinformowało o tym The Hollywood Reporter, ale wiadomość potwierdził również prestiżowy portal Deadline. W obsadzie są również Matt Damon (Buntownik z wyboru), Tom Holland (Spider-Man z MCU), Anne Hathaway (Les Misérables: Nędznicy) i Zendaya (Diuna).

Lupita Nyong’o ma na koncie Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Zniewolony. 12 Years a Slave. Możecie znać ją również z horroru To my i dwóch części superbohaterskiego hitu Czarna Pantera. Jest także aktorką dubbingową i użyczyła głosu postaci znanej jako Maz Kanata we franczyzie Gwiezdne Wojny. Niedawno mogliście ją także usłyszeć w bajce Dziki robot, w której wcieliła się w główną bohaterkę Roz. Film zbiera świetne recenzje i przewiduje się, że może to być najlepsza animacja 2024 roku.

Nowy film Christophera Nolana ma zaplanowaną datę premiery na 17 lipca 2026 roku, a zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2025 roku. Co ciekawe, źródła portalu Deadline twierdzą, że fabuła jest trzymana w tajemnicy i celowo podaje się błędne informacje na jej temat, by utrzymać ten stan.