Christopher Nolan nie chce pracować z Warner Bros. Nie rozważał studia do swojego filmu

Christopher Nolan pracuje nad swoim nowym filmem - i znów nie zamierza angażować w to Warner Bros. Jak informuje scooper Matt Belloni, szefowie studia nie otrzymali nawet zgody na przeczytanie scenariusza. Jedynie pozwolono na to Donnie Langley, prezes NBCUniversal.

Warner Bros. i Christopher Nolan - konflikt trwa?

Mike De Luca rozmawiał z Variety w poprzednie lato o tym, że chciałby przywrócić współpracę studia z Nolanem, ale wygląda na to, że sam reżyser nie jest zainteresowany tym pomysłem.

- Chcemy odzyskać Nolana.

W ramach próby tego "odzyskania", reżyserowi pozwolono nawet pracować nad postprodukcją Oppenheimera na terenie studia Warner Bros. Co więcej, De Luca przekonał Davida Zaslava do wystawienia Nolanowi siedmiocyfrowe "honorarium" jako rekompensatę za nieporozumienia związane z filmem Tenet. Najwyraźniej to nie pomogło w przekonaniu filmowca do powrotu, który jest ogromną stratą dla Warner Bros. Przypomnijmy, że przez dwie dekady współpracy powstały filmy takie jak Interstellar, Incepcja, Dunkierka oraz trylogia o Mrocznym Rycerzu.