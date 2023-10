Christopher Nolan chwali Taylor Swift. Wskazał na jedną rzecz związaną z The Eras Tour

Christopher Nolan wziął wczoraj udział w zorganizowanym CUNY Graduate Center spotkaniu, podczas którego dyskutował z reżyserką Emmą Thomas i autorem książki "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej", nagrodzonym Pulitzerem pisarzem Kai Birdem. Jednym z wątków rozmowy nieoczekiwanie stał się film Taylor Swift: The Eras Tour. Twórca Mrocznego Rycerza pochwalił piosenkarkę, wychodząc z założenia, że jej działania związane z rzeczoną produkcją są krokiem do przodu jeśli chodzi o dystrybucję treści w kinach:

teraz pokaże wielkim studiom, ponieważ jej film koncertowy nie jest przez nie dystrybuowany. Odpowiada za to właściciel kin, sieć AMC - to przyniesie ogromne pieniądze. I o to właśnie chodzi - to jest właściwy format i sposób na to, jak powinno oglądać się takie rzeczy, jak dzielić się historiami i cennymi doświadczeniami. Jeśli studia tego nie chcą, zabierze się za to ktoś inny. Taka jest prawda.