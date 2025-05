Ballerina - wstępne prognozy box office. Imponujący taniec czy kosztowne potknięcie na scenie?

fot. materiały prasowe

John Wick na razie przeszedł na emeryturę, a Lionsgate i twórcy serii próbują znaleźć sposób na dalsze kasowanie wielkich pieniędzy w box office. Czy pierwszy kinowy spin-off w postaci Balleriny sobie poradzi z tym zadaniem? Oto przewidywany wynik.

Zdaniem analityków Deadline, Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka uplasuje się w weekend otwarcia pomiędzy drugą a trzecią częścią z serii John Wick. Oznacza to przewidywany zarobek w pierwszy weekend w USA na poziomie 35-40 mln dolarów. To podobny wynik do spin-offów innych popularnych marek:

Warto jednak nadmienić, że Ballerina pierwotnie miała debiutować jeszcze w 2024 roku. Film przeszedł przez pewne zakulisowe problemy i rozbudowane zdjęcia dodatkowe, które miały poprawić jego jakość. Przez to budżet podniósł się do 80-90 mln dolarów. Prognozowany początek jest niezły, ale czas pokaże, czy Ana de Armas zaimponuje widowni na tyle, by przynieść kolejny sukces Lionsgate.

Oto jak przedstawia się dotychczasowy wynik serii John Wick w box office. Która część zarobiła najwięcej?

4. John Wick Końcowy wynik w światowym box office - 87.7 mln dolarów Końcowy wynik w amerykańskim box office - 43 mln dolarów Weekend otwarcia w USA - 14.4 mln dolarów

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka - fabuła, obsada, premiera

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedopartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka

W obsadzie znajdują się m.in. Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld).

Premiera filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka w polskich kinach odbędzie się 6 czerwca 2025 roku.

