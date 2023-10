Taylor Swift: The Eras Tour - czy księżniczka popu przebiła Jokera? Wyścig zakończony; są wyniki box office

TAS RIGHTS MANAGEMENT

AMC oficjalnie ogłosiło, że koncert Taylor Swift: The Eras Tour zarobił w pierwszy weekend 92,8 miliona dolarów. To drugi najlepszy wynik box office w historii, jeśli chodzi o październikowe premiery. Korona wciąż należy do Jokera, który zarobił 96,2 miliona dolarów w 2022 roku.

Poniżej znajdziecie szczegółowe wyniki box office z pierwszego weekendu, rozbite na poszczególne dni.

Taylor Swift: The Eras Tour - wyniki box office z pokazów przedpremierowych

Są wyniki box office z pokazów przedpremierowych Taylor Swift: The Eras Tour. Film, który 12 października był wyświetlany w 2700 kinach, oficjalnie zarobił 2,8 milionów dolarów.

Taylor Swift: The Eras Tour - wyniki box office z 13 października

Jak donosi Deadline, Taylor Swift: Eras Tour zarobiło w piątek 37 525 947 milionów dolarów.

Taylor Swift: The Eras Tour - wyniki box office z 14 października

Z kolei w sobotę film zarobił w kinach 32 003 145 milionów dolarów.

Taylor Swift: The Eras Tour - wyniki box office z 15 października

Za to w niedzielę Taylor Swift: The Eras Tour zarobiło 23 275 586 milionów dolarów.

