Christopher Nolan wróci do Warner Bros? Studio chce walczyć o reżysera

Źródło: materiały prasowe

Christopher Nolan pożegnał się z Warner Bros po tym, jak w trakcie pandemii podjęli decyzję, by ich filmy trafiały jednocześnie do kin i do HBO Max. W tym Tenet wyreżyserowany przez Nolana. Filmowiec jest wielkim zwolennikiem doświadczania rozrywki w kinie, więc po tym zdarzeniu swój kolejny film Oppenheimer zrealizował w Universal Pictures. Według włodarzy Warner Bros. jednak oni chcą go z powrotem.

Warner Bros. vs Christopher Nolan

Według Variety osoby decyzyjne w Warner Bros. chcą zakończyć konflikt z Christopherem Nolanem i przekonać go do powrotu do studia, by tutaj znów tworzył filmy. Jedną z rzeczy, które już dokonali, to przelanie bonusu za Tenet, który jest siedmiocyfrową kwotą.

- Mamy nadzieję odzyskać Nolana. Jest na to szansa - powiedział Michael De Luca z Warner Bros w rozmowie z Variety.

Przypomnijmy, że współpraca reżysera ze studiem rozpoczęła się w 2005 roku wraz z filmem Batman - Początek. Każdą kolejną produkcję realizował z tym studiem. Sam Christopher Nolan nie wypowiedział się na temat przyszłości oraz o otwartości Warner Bros. na potencjalną współpracę. Wiadomo jednak, że Universal nie będzie chciał tak łatwo zrezygnować z Nolana po Oppenheimerze, który zapowiada się na jeden z hitów 2023 roku. Premiera w lipcu.