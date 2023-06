Oppenheimer - Nolan jeszcze w swojej karierze tego nie zrobił. Napisał scenariusz z perspektywy pierwszej osoby

Universal

Oppenheimer został nakręcony w całości kamerami IMAX i oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, szefa Projektu Manhattan, który przyczynił się do powstania pierwszej bomby atomowej.

Christopher Nolan napisał scenariusz do widowiska i przyznał w rozmowie z Empire, że po raz pierwszy w karierze napisał skrypt z perspektywy pierwszej osoby.

Jest pomysł, jak wejść do czyjejś głowy i zobaczyć, jak wizualizuje się to radykalne odkrycie fizyki. Jedną z rzeczy, z którymi kino zmagało się w historii, jest reprezentacja inteligencji lub geniuszu. Bardzo często nie angażuje ludzi.

Nolan wysyłając scenariusz do Andrew Jacksona, kierownika ds. efektów wizualnych, podkreślił, że "muszą znaleźć sposób na wejście do głowy tego gościa. Zobaczyć świat tak, jak on go widzi, zobaczyć poruszające się atomy, zobaczyć sposób, w jaki on wyobraża sobie fale energii, świat kwantowy."

Moim wyzwaniem dla niego było: "Zróbmy te wszystkie rzeczy, ale bez efektów CGI" - powiedział Nolan.

Oppenheimer - zdjęcia i plakaty

Oppenheimer

Nolan podkreśla w wywiadzie, że wszystko opowiedziane jest z perspektywy bohaterami, a dzięki różnym zabiegom, możemy dosłownie patrzeć jego oczami. Okazuje się, że nawet opisy postaci w scenariuszu, szczegóły scenografii i wskazówki sceniczne zostały napisane z pierwszej osoby.

Oppenheimer - obsada

Tytułową rolę gra Cillian Murphy. W obsadzie są również Emily Blunt jako Katherine „Kitty” Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber, Gary Oldman, Alex Wolff, Olivia Thirlby i Kenneth Branagh.

Oppenheimer - premiera w kinach odbędzie się w lipcu 2023 roku.