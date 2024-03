Christopher Walken wspomina walkę o Gwiezdne Wojny. Miał casting z Jodie Foster

Fot. Materiały prasowe

To że Christopher Walken walczył o Gwiezdne Wojny nie jest nowością, bo wiele nazwisk przez te dekady przewijało się w informacjach o castingach do części IV z 1977 roku. Podczas nowego wywiadu związanego z Diuną 2 aktor jednak postanowił sobie nostalgicznie powspominać ten czas, gdy brał udział w przesłuchaniu do roli przemytnika.

Gwiezdne Wojny - Christopher Walken jako Han Solo

Walken walczył o rolę Hana Solo, jaka wielu innych, równie słynnych w tamtych czasach aktorów, ale ostatecznie rolę dostał nieznany Harrison Ford. Ten casting Walkena jednak był do wcześniejszej wersji, gdy księżniczkę Leię miała zagrać 13-letnia Jodie Foster.

- Wydaje mi się, że to było do roli Hana Solo. Tak, przesłuchanie było do tej roli. Jeśli się nie mylę, moją partnerką podczas castingu była - myślę, że to prawda - Jodie Foster. Robiliśmy test ekranowy, ale nie jestem pewny, czy to była scena. Może po prostu siedzieliśmy przed kamerą. Brałem udział w castingu do Gwiezdnych Wojen, ale podobnie jak 500 innych aktorów. Wielu ludzi o to walczyło.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu sama Jodie Foster potwierdziła rolę księżniczki Lei. Miała ją jako pierwsza, bo George Lucas jej zaproponował, więc wówczas według jego wizji miała być postacią o wiele młodszą. Foster zrezygnowała, bo miała wcześniejsze zobowiązanie zakontraktowane z Disneyem. Lucas więc został zmuszony do znalezienia innej aktorki, a reszta to historia.