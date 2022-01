Chuck powróci jako film? Zachary Levi sugeruje optymizm

materiały prasowe

Chuck to świetny serial pełen humoru, dzięki któremu Zachary Levi stał się rozpoznawalny i popularny. To było wiele lat przed tym, jak został superbohaterem z filmu Shazam!. Obecnie czekamy na premierę filmu Shazam! 2, a aktor w rozmowie w podcascie Inside of You prowadzonym przez aktora Michaela Rosenbauma wyjawił, że kontynuacja serialu jest prawdopodobna.

Chuck jako film?

Levi wyjawia, że próbował doprowadzić do realizacji filmu kontynuującego serial zanim jeszcze Chuck się zakończył. Przyznaje, że walczy o to od 2012 roku i czuje, że teraz jest właściwy czas na ten powrót. Tłumaczy, że niedawno odbył obiecujące i optymistyczne rozmowy z twórcami serialu Joshem Schwartzem i Chrisem Fedakiem.

- Zawsze uważałem, że prawie bez budżetu i czasu, co tydzień robiliśmy mini film akcji. Jeśli więc mielibyśmy troszkę więcej budżetu i czasu, moglibyśmy zrobić świetne filmy o Chucku, które dalibyśmy do sieci.

W tej rozmowie Zachary Levi też podziękował fanom za cierpliwość i zapewnił, że nigdy nie przestanie próbować doprowadzić do realizacji powrotu Chucka.

- Myślę, że jesteśmy blisko, by coś zrobić, co mnie bardzo ekscytuje. Obecnie jest to perfekcyjny czas, bo to serial Warner Bros, do nich on należy, więc obecnie z tym platformami streamingowymi, ściślej HBO Max, moglibyśmy zacząć robić te filmy i dawać je tam.

Na razie żadnych oficjalnych decyzji o powrocie Chucka nie podjęto. Przypomnijmy, że Leviemu towarzyszyłą w głównej roli Yvonne Strahovski.

