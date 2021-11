Shazam! - Helen Mirren przypadkiem zdradziła wielki spoiler z filmu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros

Shazam! 2 to kolejne widowisko o tytułowym bohaterze DC. W październiku w trakcie wydarzenia DC FanDome otrzymaliśmy materiał zza kulis projektu, który dał pierwsze spojrzenie na choćby Hesperę, jedną z antagonistek filmu, w którą wciela się Helen Mirren. Aktorka w rozmowie The Associated Press mogła przypadkiem zdradzić jeden z największych spoilerów filmu. Otóż Mirren wypowiedziała się na temat innej gwiazdy produkcji, Rachel Zegler, która wydawać by się mogło po pierwszym materiale wciela się w obiekt westchnień Freddy'ego Freemana. Okazuje się, że jej rola może być znacznie większa, ponieważ Mirren zdradziła, że Zegler gra jedną z trzech bogiń obok jej Hespery i Kalypso w wykonaniu Lucy Liu. Czyli być może młoda aktorka okaże się ostatecznie czarnym charakterem lub będzie podwójną agentką, która ostatecznie stanie po stronie bohaterów.

Shazam! 2

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy.

Shazam 2! ma wejść na ekrany kin w USA 2 czerwca 2023 roku.