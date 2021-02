Chyłka: Inwigilacja - kiedy premiera 4. sezonu?

Player

Chyłka: Inwigilacja to nowa odsłona popularnego serialu opartego na powieści Remigiusza Mroza, a ściślej na piątym tomie cyklu o Chyłce. Prace na planie ruszyły w listopadzie 2020 roku, więc odcinki są już nakręcone. Kiedy premiera 4. sezonu? Jak udało nam się ustalić, będzie to 23 lutego 2021 roku na Player.pl. Serial zadebiutuje z dwoma pierwszymi odcinkami.

Nową postać w 4. sezonie zagranie Nikodem Rozbicki. Do obsady powrócili Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jerzy Schejbal, Szymon Bobrowski, Ireneusz Czop, Piotr Żurawski i Jakub Gierszał.

fot. AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Chyłka: Inwigilacja - o czym opowiada?

Do Chyłki (Magdalena Cielecka) zgłaszają się rodzice zaginionego przed laty podczas wakacji w Egipcie syna (Nikodem Rozbicki), który po latach ni stąd ni zowąd pojawia się na ulicach Warszawy. Posługuje się innym imieniem i nazwiskiem, utrzymuje, że z zaginionym nie ma nic wspólnego, ale zrozpaczeni rodzice są pewni, że odnaleźli syna, który przepadł wiele lat temu w tajemniczych okolicznościach. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Chyłka dowiaduje się, że chłopak przeszedł za granicą na islam, a w jego mieszkaniu policja odkryła materiały do skonstruowania bomby. Do tego Chyłka musi także reprezentować w sądzie swojego ojca (Jerzy Schejball), który został oskarżony o zabójstwo Piotrowskiego (Antoni Pawlicki).