Chyłka - Rewizja - zdjęcia z 7. odcinka. To finał sezonu

fot. AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Chyłka - Rewizja w finale zagwarantuje widzom sporo emocji. Zordon mimo zawartej ugody i perspektywy odzyskania swojej patronki, nie podziela entuzjazmu Chyłki. Wydarzenia zmotywowały go do przekonania jej do podjęcia walki z nałogiem.

Jest to również ważny moment dla Szczerbińskiego, który prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Piotrkowskiego, więc postanawia przesłuchać Langera. Daje mu jasny sygnał, że jest pewny jego winy. Piotr natomiast postanawia spotkać się z Zordnem i Chyłką pomimo gróźb Piotra. Chce im wyjawić prawdę o morderstwie córki i żony Bunkano.

Chyłka - Rewizja - zdjęcia z 7. odcinka

Chyłka - Rewizja - odcinek 7

Chyłka - Rewizja - finał jest już dostępny w Player.pl.