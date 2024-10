Tożsamość Bourne’a - co z 6. częścią? Jest aktualizacja, ale fani nie będą zadowoleni

W listopadzie ubiegłego roku doniesiono, że Universal Pictures pracuje nad nowym filmem z uniwersum Bourne'a. Ogłoszono, że reżyserem będzie Edward Berger, znany z nagrodzonego Oscarem widowiska Na Zachodzie bez zmian. Jak donosi Cinema Daily US, sam filmowiec przyznał jednak, że nie jest pewien, czy wyreżyseruje Bourne'a 6. Potwierdził, że aktualnie nie pracuje nad sequelem i ma inne projekty, które na razie wypełniają mu kalendarz. Poza tym wciąż musi wymyślić dobry powód, by przywrócić Matta Damona – niestety na razie bezskutecznie.

Cóż, mam na myśli, że naprawdę nie jest jasne, czy... Nie zajmuję się tym w tej chwili. I naprawdę nie wiem, co będę robić w przyszłości. Jest wiele opcji, a muszę szybko wymyślić sposób, by wprowadzićdo kin. Muszę dokończyć The Ballad of a Small Player, co pewnie zajmie mnie do przyszłego lata. Więc wszystko, co wykracza poza to, w pewnym sensie wykracza także poza moją zdolność pojmowania w tym momencie. Jednak Bourne to wspaniała franczyza i jeśli kiedykolwiek znalazłby się ten element, którego nie mam i jeszcze go nie wymyślono, dobry powód, by go przywrócić, a także poczucie, że mogę nakręcić ten film tak dobrze, jak zrobił to Paul Greengrass [reżyser], bo wykonał kawał dobrej roboty... Ale to jest bardzo wysoka przeszkoda do przeskoczenia, wiesz?