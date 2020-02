Chyłka-Zaginięcie w przeglądzie filmów kandydujących do Orłów - Polskich Nagród Filmowych

Jak się okazało, serial Chyłka – Zaginięcie z Magdaleną Cielecką w roli pani mecenas zyskał spore i wierne grono widzów. Stał się jednocześnie najchętniej oglądaną produkcją oryginalną w historii serwisu Player. W czwartek. 16 stycznia 2020 roku, w ramach przeglądu Polskich Nagród Filmowych Orły 2020, odbędzie się specjalny pokaz ostatniego odcinka pierwszego sezonu. Po pokazie ma odbyć się spotkanie z twórcami.

Przypominamy, że główna bohaterka serialu, Joanna Chyłka, to mecenas zdolna, bezkompromisowa, odważna i niepokorna. W prawniczym świecie pełnym mężczyzn w niczym im nie ustępuje. Gdy trzyletnia Nikola Szlezyngier znika bez śladu, a policja nie znajduje dowodów wskazujących na porwanie, głównymi podejrzanymi stają się rodzice dziecka. To właśnie Chyłka i jej nowy aplikant, Kordian Oryński, podejmują się obrony małżeństwa. Wszystkie poszlaki wskazują jednak na winę Szlezyngierów. Czy prawnicy zdołają wspólnie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału?

Dwa sezony serialu - Chyłkę-Zaginięcie oraz Chyłkę-Kasacja - można w całości obejrzeć w serwisie player.pl.