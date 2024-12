Daredevil w Spider-Manie 4? Plotki sugerują, że to nie jedyna postać z seriali

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według Jeffa Sneidera, którego doniesienia czasem się sprawdzały, Daredevil jednak odegra rolę w Spider-Manie 4. W plotkach mówiono o nim bardzo często, ale dotyczyły one wersji scenariusza, w której stawka miała być kameralna, związana z miastem, a nie wielkim widowiskiem związanym z multiwersum, jakim ostatecznie ma być ten film. Jego fabuła osadzona jest pomiędzy Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Potencjalne szczegóły roli nie są znane, ponieważ na ten moment brak konkretnych informacji na temat historii.

Kto pojawi się w Spider-Manie 4?

Sneider twierdzi, że to nie będzie jedyna postać z seriali, którą zobaczymy, ponieważ sugeruje jeszcze obecność Punishera w wykonaniu Jona Bernthala. Dodatkowo, mówi o pojawieniu się czarnego charakteru o imieniu Mephisto, jednak jest to mało prawdopodobne. Demoniczny złoczyńca jeszcze nie zadebiutował w MCU, a sam Sneider dodaje, że role mają odegrać również symbionty z Venoma. W sieci krążą fałszywe plotki rzekomo pochodzące od sprawdzonego Daniela Richtmana o Punisherze i Mephisto, ale ten scooper zdementował, jakoby cokolwiek takiego mówił, więc nie wykluczam, że Sneider w tym aspekcie może powielać nierzetelne doniesienia. Jest to jednak spekulacja, bo jego informacji na razie nikt nie zdementował.

Dodaje, że Zendaya ma mieć bardzo małą rolę w filmie. Jej MJ nie będzie więc tak ważną postacią jak poprzednio. Ma to być spowodowane napiętym grafikiem aktorki, która w 2025 roku ma nagrać trzeci sezon Euforii, nowy film Christophera Nolana oraz prawdopodobnie dołączyć do planu Diuny 3.

Na razie tych informacji nikt nie dementuje ani nie potwierdza. Inne źródła nie odniosły się do nich.