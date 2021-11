Ciao Alberto - zwiastun krótkometrażowego filmu Disney+ i Pixara

Pixar

Ciao Alberto pokaże nam życie Alberta w Portorosso zaraz po zakończeniu filmu Luca, kiedy tytułowy bohater udał się do szkoły. Będzie to film krótkometrażowy, który trafi do oferty Disney+ już 12 listopada 2021 roku. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji.

Przypomnijmy, że Luca to ciepło przyjęty film Pixara opowiadający o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniane lato, które upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Niestety ale ich beztroską zabawę może w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Są oni potworami morskimi z innego świata, który znajduje się tuż pod powierzchnią wody.