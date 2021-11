What If... ? - brutalnie szczery zwiastun! Screen Junkies rozliczają twórców

Fot. Marvel

Serial animowany What If... ? doczekał się szczerego zwiastuna. Produkcja pokazała alternatywne historie znanych bohaterów Marvela z różnych linii czasowych, zgłębiając tym samym pojęcie multiwersum. Screen Junkies rozliczyli za to twórców z tego, jak dobrze im się to udało. W poniższym materiale filmowym możecie przekonać się, dlaczego Doktor Strange powinien mieć odebrane prawo jazdy i co What If... ? ma wspólnego z Przyjaciółmi. Zobaczcie szczery zwiastun i dajcie znać w komentarzu, czy się z nim zgadzacie.

What If... ? - szczery zwiastun od Screen Junkies

Serial What If... ? będzie miał 2. sezon. W pierwszej części mieliśmy zobaczyć lekki i zabawny odcinek z Gamorą i Tonym Starkiem w roli głównej, jednak pandemia pokrzyżowała twórcom plany. Zostanie to zrekompensowane w kontynuacji. Reżyser Bryan Andrews potwierdził też, że gdyby sprawy potoczyły się inaczej, moglibyśmy dostać spin-off z T’Challą jako Star-Lordem. Po śmierci Chadwicka Bosemana zapomniano o projekcie.

What If... ? - odcinek 9

Czekacie na 2. sezon serialu?