Reboot znanego świątecznego slashera. Cicha noc, Śmierci noc z nowym zwiastunem

Nowa wersja slashera Cicha noc, Śmierci noc przywróci najbardziej mroczne oblicze Świętego Mikołaja. Tym razem wesoły grubas w czerwonym kubraku przyniesie coś innego niż prezenty.
Tomasz Hudyga
Tagi:  reboot 
zwiastun cicha noc śmierci noc
Cicha noc, Śmierci noc materiały prasowe
Morderczy Święty Mikołaj powraca w reboocie najbardziej krwawego slashera świątecznego. Cicha noc, Śmierci noc powraca 41 lat po premierze pierwszego filmu. Oryginał opowiadał o Billym, który po wielu traumatycznych wydarzeniach w swoim życiu zaczyna pracę w sklepie. Niestety w trakcie świątecznej zmiany zostaje zmuszony do założenia na siebie kostiumu swojego dziecięcego koszmaru - czyli samego Mikołaja. Film do dziś jest symbolem mrocznego przedstawiania Bożego Narodzenia. Nowy zwiastun zapowiada nieco bardziej złożoną relację pomiędzy Billym i jego współpracowniczką ze sklepu Pamelą, w której protagonista jest zakochany.

Cicha noc, śmierci noc - zwiastun 

Cicha noc, śmierci noc – fabuła, obsada, premiera

Billy jako dziecko był świadkiem brutalnego mordu swoich rodziców, dokonanego w Wigilię przez mężczyznę ubranego w strój Świętego Mikołaja. Od tego momentu jego życiową misją staje się sianie strachu w święta. Każdej Wigilii zakłada czerwony kostium i wyrusza, by mordować tych, którzy — w jego mniemaniu — zasłużyli na karę. Tym razem zada jedno pytanie: „Czy byliście niegrzeczni?”

W obsadzie nowej wersji znaleźli się: Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown oraz David Tomlinson.

Światowa premiera filmu Cicha noc, Śmierci noc zaplanowana jest na 12 grudnia 2025 roku.

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
