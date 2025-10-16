Reboot znanego świątecznego slashera. Cicha noc, Śmierci noc z nowym zwiastunem

materiały prasowe

Morderczy Święty Mikołaj powraca w reboocie najbardziej krwawego slashera świątecznego. Cicha noc, Śmierci noc powraca 41 lat po premierze pierwszego filmu. Oryginał opowiadał o Billym, który po wielu traumatycznych wydarzeniach w swoim życiu zaczyna pracę w sklepie. Niestety w trakcie świątecznej zmiany zostaje zmuszony do założenia na siebie kostiumu swojego dziecięcego koszmaru - czyli samego Mikołaja. Film do dziś jest symbolem mrocznego przedstawiania Bożego Narodzenia. Nowy zwiastun zapowiada nieco bardziej złożoną relację pomiędzy Billym i jego współpracowniczką ze sklepu Pamelą, w której protagonista jest zakochany.

Cicha noc, śmierci noc - zwiastun

Cicha noc, śmierci noc – fabuła, obsada, premiera

Billy jako dziecko był świadkiem brutalnego mordu swoich rodziców, dokonanego w Wigilię przez mężczyznę ubranego w strój Świętego Mikołaja. Od tego momentu jego życiową misją staje się sianie strachu w święta. Każdej Wigilii zakłada czerwony kostium i wyrusza, by mordować tych, którzy — w jego mniemaniu — zasłużyli na karę. Tym razem zada jedno pytanie: „Czy byliście niegrzeczni?”

W obsadzie nowej wersji znaleźli się: Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown oraz David Tomlinson.

Światowa premiera filmu Cicha noc, Śmierci noc zaplanowana jest na 12 grudnia 2025 roku.

