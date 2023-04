Ciche miejsce - pokazano fragmenty spin-offu i zdradzono fabułę. Opis zapowiada emocje

fot. IMDb.com

John Krasinski pojawił się na scenie podczas panelu na CinemaCon, czyli imprezie dla prasy i osób związanych z branżą kinową. Jako twórca uniwersum Cichego miejsca zaprezentował on zebranym pierwsze fragmenty A Quiet Place: Day One, które wywołały powszechny zachwyt. Jest on pomysłodawcą spin-offu, ale za kamerą stanął Michael Sarnoski, doceniany za świetną Świnię z Nicolasem Cagem. Jest on także autorem scenariusza.

Ciche miejsce - o czym jest spin-off?

Historia rozgrywa się w świecie znanym z poprzednich dwóch części, ale tym razem nie opowiada o rodzinie Abbottów. Bohaterką jest postać grana przez Lupitę Nyong'o, która próbuje przetrwać pierwsze chwile inwazji kosmitów przebywając w najgłośniejszym mieście na Ziemi, czyli w Nowym Jorku. A pamiętamy, że dźwięk w związku z działaniem tych potworów jest kluczowy w tym uniwersum. Pierwszego dnia jednak nikt z ludzi o tym nie wie.

W pokazanym fragmencie widzimy, jak postać Nyong'o śpi w autobusie. Nagle wszystko gaśnie i pojawiają się wybuchy. Tak rozpoczyna się inwazja kosmitów i szybko wybucha chaos. Wszyscy zebrani byli pod wrażeniem tego, jak to wyglądało.

Przypomnijmy, że pierwsze dwie części zebrały na całym świecie 638 mln dolarów. W planach jest także Ciche miejsce 3. W obsadzie spin-offu są także Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou oraz Denis O’Hare.

A Quiet Place: Day One - premiera 8 marca 2024 roku w kinach.