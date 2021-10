Ben Barnes wydał teledysk. Zobacz Zmrocza z Cień i Kość w romantycznej scenerii

fot. Netflix

Ben Barnes jest gwiazdą takich produkcji jak Cień i Kość czy Opowieści z Narnii: Książę Kaspian. Niedawno aktor postanowił, że z okazji swoich okrągłych czterdziestych urodzin wreszcie spełni się muzycznie, o czym marzył od dawna. I w ten sposób powstał minialbum z pięcioma utworami o tytule "Songs For You". "Rise Up" to pierwszy utwór ze składanki, który ukończył. Aktor opublikował do niego teledysk, przy którym pomagała mu Floriana Lima, koleżanka z planu serialu The Punisher. Efekty ich pracy można zobaczyć w materiale wideo zamieszczonym poniżej.

Ben Barnes - teledysk do utworu Rise Up. Aktor wydał romantyczną piosenkę

Moja przyjaciółka i koleżanka z planu Punishera, Floriana Lima, łaskawie zgodziła się mnie pokochać na ten jeden dzień.

Ben Barnes - plany na przyszłość. Czy gwiazda Cień i Kość planuje koncerty?

Wideo wyreżyserowała aktorka Georgia King, znana z Dev and The New Normal. Wcześniej Ben Barnes wydał też teledysk do utworu "11:11", do którego zatrudnił koleżankę z planu Westworld, Evan Rachel Wood. Aktor przyznał, że zdał sobie sprawę, że w wieku czterdziestu lat czas nie jest jego sprzymierzeńcem. A gdy wyobrażał sobie osiemdziesięcioletniego siebie, wiedział że żałowałby w przyszłości, że nie spełnił tego marzenia.

Cień i kość - sezon 1

Choć na razie nie ma żadnych planów odnośnie koncertów, to chciałby kiedyś zaśpiewać na żywo dla publiki i to będzie jego następne wyzwanie. Aktualnie pracuje zaś nad 2. sezonem serialu Cień i Kość oraz antologią horrorów Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities.