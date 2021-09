Cień i Kość 2 - aktor z Gry o Tron w obsadzie? W roli kluczowego bohatera

fot. Netflix

Cień i Kość to serial fantasy, który osiągnął ogromny sukces na Netflixie. Platforma ogłosiła już jakiś czas temu, że możemy spodziewać się 2. sezonu. Do tej pory nie ujawniono żadnych nowych nazwisk, jeśli chodzi o obsadę. Jak i szczegółów na temat tego, czego możemy spodziewać się po fabule. Jednak znany wielu widzom aktor najwyraźniej stara się o rolę jednego z najbardziej wyczekiwanego przez fanów bohatera, który był niezwykle ważną postacią w książce. Jest nim Toby Sebastian, znany z kultowej produkcji Gry o Tron.

Fani Cień i Kość od miesięcy spekulowali, kto mógłby wcielić się w ikoniczną postać Sturmhonda, ravkańskiego korsarza i przemytnika. Kogoś niezwykle charyzmatycznego i wyróżniającego się z tłumu, o kim krążą legendy, że dostał swój przydomek po tym, jak nakarmił swojego psa palcami wroga. Jest to bohater niezwykle wyczekiwany przez fanów serii, więc jakiekolwiek informacje na temat castingu wzbudzają duże emocje. Nic dziwnego, że gdy do Internetu trafiła taśma z przesłuchań Toby'ego Sebastiana do tej roli, mimo dość szybkiego usunięcia jej, wiele osób zdążyło ją zapisać.

https://twitter.com/djrtyhands/status/1432273971186225154

Choć wielu fanów zauważyło, że aktor nie przypomina bohatera z wyglądu, to zdecydowanie zachowuje się dokładnie jak on. Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć w obsadzie 2. sezonu Cień i Kość?