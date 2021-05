Cillian Murphy o przymiarkach do roli Batmana. Czy widział w sobie materiał na Bruce'a Wayne'a?

Warner Bros.

Batman - Początek był pierwszym filmem Christophera Nolana o Mrocznym Rycerzu, w którego wcielił się Christian Bale. Do tej roli przymierzany był jednak także Cillian Murphy, co udokumentowane zostało na nagraniu testowym. Aktor ostatecznie wcielił się w Stracha na Wróble, a w nowym wywiadzie wspomniał swoje przesłuchanie do tej roli.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter zdradził, że według niego nigdy nie był blisko zdobycia tej roli. Zauważa, że jedynym aktorem gotowym do przejęcia tej roli w tamtym momencie był sam Christian Bale, który stworzył kapitalną kreację. Nigdy też nie uważał siebie za materiał na Bruce'a Wayne'a. Ostatecznie według niego dobrze wszystko się potoczyło i mógł wystąpić na ekranie w roli Stracha na Wróble. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z testów z udziałem Bale'a oraz Murphy'ego: