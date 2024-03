Cillian Murphy nie zwalnia tempa po Oscarze. Jaki jest następny projekt aktora?

fot. Universal Pictures

Reklama

Cillian Murphy nie zwalnia tempa. Zagra w nowym projekcie Universal Pictures. Jak informuje prestiżowy portal Deadline, studio nabyło prawa do zaadaptowania książki Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America autorstwa Marka A. Bradleya. To właśnie ta produkcja będzie następnym przystankiem w karierze aktora.

Szczegółowe informacje na temat nowego projektu Universal Pictures znajdziecie poniżej.

fot. Melinda Sue Gordon // Universal Pictures

Blood Runs Coal - fabuła

O czym opowiada fabuła Blood Runs Coal? Akcja rozgrywa się pod koniec lat 60. XX wieku w kopalniach węgla w Pensylwanii i jest kroniką szokującego zabójstwa, które zmieniło historię amerykańskich związków zawodowych.

Blood Runs Coal - obsada

Kto jest w obsadzie Blood Runs Coal? Główną rolę zagra Cillian Murphy, który niedawno został nagrodzony za rolę pierwszoplanową w Oppenheimerze. Jest także twarzą popularnego serialu Peaky Blinders, w którym wciela się w gangstera, znanego jako Tommy Shelby. Aktor obejmie także rolę producenta za pośrednictwem Big Things Films.

Warto wspomnieć, że Universal Pictures było odpowiedzialne za wspomnianego wyżej Oppenheimera, który rozbił bank na Oscarach 2024 i wygrał aż siedem statuetek, w tym za Najlepszy film.

Blood Runs Coal - producenci i scenarzyści

Jez Butterworth (Spectre, Ford v Ferrari) i John-Henry Butterworth (Get On Up, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia) odpowiadają za scenariusz. Wcześniej współpracowali razem przy Na skraju jutra. Oprócz Cilliana Murphy'ego w gronie producentów jest Alan Moloney (Big Things Films), a także John Davis i Jordan Davis (Davis Entertainment). Lexi Barta będzie nadzorować projekt w imieniu Universal Pictures.