Cinema City - ceny biletów zostały obniżone w całej Polsce

Ceny biletów do kina w Cinema City są tańsze od 5 marca 2020 roku. Jak donoszą wirtualnemedia.pl obniżono je o prawie 50% (zależnie od wielkości miasta, w większych ceny były wyższe). Dlatego po tej zmianie za bilety do kina zapłacimy od 15 do 17 zł (cena w Warszawie) na seans 2D i ta sama kwota dotyczy również weekendów. Standardowo bilety do Cinema City kosztowało około 30 złotych, a w weekend nawet 36 zł. Czytamy, że zmiana dotyczy tylko seansów 2D. Nie ma wzmianki o 3D.

Katarzyna Opertowska, marketing director Cinema City Poland tłumaczy portalowi wirtualnemedia.pl, że zmiany nie są podyktowane sytuacją z koronawirusem, a wnikliwą analizą trendów rynkowych. Były one planowane od dawna. Zmiana cennika będzie też dopasowana w formatach IMAX, 4DX oraz ScreenX.

Obniżka cen została wprowadzona do odwołania.