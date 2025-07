Nowe informacje o aktorskim One Piece na horyzoncie! Kiedy je poznamy?

fot. Netflix

Reklama

Podczas San Diego Comic Con nie było panelu związanego z aktorskim serialem One Piece. Ale fani nie muszą się martwić, ponieważ oficjalne konto Netflixa związane z tą produkcją ogłosiło, że nowe wiadomości pojawią się w najbliższym czasie.

Czytaj więcej: Serial One Piece ma swoją kolekcję LEGO. Jest statek Going Merry i restauracja Baratie!

W wideo umieszczonym na X możemy zobaczyć, jak Iñaki Godoy, który wciela się w Monkey D. Luffy'ego, przebrał się dinozaura i sieje chaos na planie 2. sezonu. Odwiedza Emily Rudd (Nami), Jacoba Romero (Usopp) i Taza Skylara (Sanji). Natomiast bardziej od tego humorystycznego filmiku zwraca uwagę podpis tweeta.

Dino-Iñaki jest na wolności! W drugim sezonie robi się prehistorycznie… i uwierzcie nam, najdziksze wieści dopiero przed nami. One Piece Day już na horyzoncie, Nakama!

ROZWIŃ ▼

Dzień One Piece, celebrujący rocznicę wydania mangi Eiichiro Ody, odbędzie się w dniach 9-10 sierpnia w Tokyo International Exhibition Center. Według strony internetowej, specjalny panel aktorskiego serialu One Piece Netflixa rozpocznie się 10 sierpnia około 10:30 czasu japońskiego. Po 11 (czyli o 4 rano w Polsce) zostaną ogłoszone newsy o serialu, a także pojawi się gość specjalny. Następnie zaplanowane są panele o grze karcianej oraz spotkanie z aktorami głosowymi z anime. Wydarzenie będzie transmitowane online.

Nie wiadomo, co zostanie ogłoszone podczas tego wydarzenia. Fani One Piece liczą na zwiastun serialu, do którego zdjęcia zakończyły się w lutym tego roku. Możliwe, że poznamy datę premiery 2. sezonu. Niewykluczone, że zostaną potwierdzone plotki o zamówieniu 3. serii przez Netflix. Według niektórych doniesień prace miałyby się zacząć jeszcze w tym roku.

One Piece - nowa obsada 2. sezonu