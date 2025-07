Gremliny 3 o krok od zielonego światła. Duża w tym zasługa... Beetlejuice Beetlejuice

fot. materiały prasowe

Zach Galligan, który w 1984 roku wystąpił w kultowym i uwielbianym na całym świecie filmie Gremliny rozrabiają, pojawił się na San Diego Comic-Con 2025 i zapowiedział, że trzecia część jest o krok od otrzymania zielonego światła.

Zach Galligan stwierdził, że scenariusz został już napisany. Powiedział, że nad 3. częścią pracuje twórca oryginału, więc można założyć, że za scenariusz odpowiedzialny będzie znów Chris Columbus. Przyznał, że Warner Bros. Pictures jest bardzo zainteresowane realizacją tego filmu, szczególnie po sporym sukcesie Beetlejuice Beetlejuice. Aktor powiedział, że studio zobaczyło przez pryzmat tej produkcji, że może wziąć zakurzoną franczyzę ze swojej szuflady, odświeżyć ją, przywrócić paru aktorów z oryginalnej obsady, dać szansę reżyserowi na opowiedzenie nowej historii i dodać znane nazwiska w obsadzie współczesnemu odbiorcy i to wystarcza do stworzenia hitu. Steven Spielberg ma niedługo otrzymać scenariusz do rąk własnych, po czym naniesie poprawki.

Galligan nie dał jednoznacznej daty premiery nowego filmu. Ten nie otrzymał jeszcze zielonego światła, ale aktor twierdzi, że projekt jest o włos od otrzymania go. Może to się stać "jutro albo w ciągu najbliższych sześciu miesięcy."

A Wy jesteście zainteresowani ponownym rozrabianiem Gremlinów w kinach?

