Cineman.pl - premiery na czerwiec 2022. Co nowego w ofercie?

fot. materiały prasowe

Oto nowości w platformie Cineman.pl, które pojawią się w czerwcu 2022 roku. Wyróżniają się dwa filmy akcji znane z newsów na temat nowych tytułów planowanych na nadchodzącego miesiące. Są to Ostatni ślad z Gerardem Butlerem oraz Zbieg z Michelle Monaghan.

Ciekawostką jest rzadkość w Cineman.pl, czyli serial. Do oferty trafi Serce w mroku. Jest to serial oparty na książce Na tropie mordercy autorstwa dziennikarza Joakima Palmkvista. Opowiada on o prawdziwej historii, która wydarzyła się w Szwecji w 2012 roku.

Tanja, śledcza z organizacji Missing People Sweden, próbuje rozwiązać tajemniczą sprawę bogatej właścicielki ziemskiej. Kobieta znika po rodzinnej kłótni, podczas której miała postawić córce ultimatum – ma zakończyć związek z chłopakiem, bądź stracić spadek.

Cineman.pl - premiery na czerwiec 2022