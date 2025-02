fot. SEGA

Produkcja Football Manager 25 najwyraźniej obfitowała w wiele problemów, bo datę premiery nowej odsłony tej popularnej, piłkarskiej serii kilkukrotnie przekładano. Nikt raczej nie spodziewał się tego, co właśnie nastąpiło.

Firmy Sports Interactive i Sega, czyli odpowiednio twórcy i wydawca Football Manager 25, poinformowały, że gra została skasowana i nie trafi na rynek. Taką decyzję podjęto z uwagi na "różne wyzwania", które uniemożliwiły deweloperom osiągnięcie odpowiednio wysokich standardów.

Ze względu na różne wyzwania, o których otwarcie mówiliśmy do tej pory, oraz wiele nieprzewidzianych trudności, nie udało nam się osiągnąć w wystarczającej liczbie elementów gry tego, co sobie założyliśmy, mimo fenomenalnych wysiłków naszego zespołu. Każda decyzja o opóźnieniu premiery była podyktowana chęcią zbliżeniu gry do pożądanego poziomu, ale gdy dochodziliśmy do kluczowych etapów na przełomie roku, stało się niezaprzeczalnie jasne, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć wymaganego standardu, nawet przy zmodyfikowanym harmonogramie.

W związku z tym zdecydowano się wyrzucić FM2025 do kosza i od razu przejść do prac nad kolejną odsłoną.

Przez skasowanie gry, nasze pełne wysiłki skupiają się na zapewnieniu, by kolejna odsłona osiągnęła zamierzone przez nas cele i miała jakość, jakiej wszyscy oczekujemy. Będziemy Was informować o postępach, kiedy tylko będzie to możliwe. Dziękujemy za czytanie, Waszą cierpliwość i ciągłe wsparcie. Teraz w pełni skupiamy się na powrocie do tworzenia nowej ery Football Managera.

