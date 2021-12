Cineman.pl - premiery na grudzień 2021. W ofercie Tajny Dziennik i Wielorybnik

fot. Materiały Prasowe

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną produkcję możemy oglądać przez określony czas. W tabelce przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu w grudniu 2021 roku.

Wśród nich znajdziecie m.in. Tajny dziennik. Dramat opowiada historię Roseanne - stuletniej pacjentki szpitala psychiatrycznego. Po wielu latach jeden z lekarzy analizuje długi pobyt kobiety w zakładzie, nie wiedząc, że ukrywa ona tajny pamiętnik. Film ukazuje przejmujący obraz miłości, czekania i tego, że prawdziwe uczucia mogą przetrwać wiele lat. Nawet mimo tego, jak psychicznie i fizycznie jesteśmy przez nie zmęczeni.

Kolejną, ciekawą alternatywą jest Wielorybnik, który przedstawia fatalne zauroczenie, amerykański sen i seks-czat na rosyjskich rubieżach. Zrealizowany przy udziale finansowym Rosji, Polski i Belgii dramat jest opowieścią o zderzeniu dwóch bardzo od siebie odległych, choć geograficznie całkiem bliskich światów: Stanów Zjednoczonych i żyjących na Półwyspie Czukockim rdzennych mieszkańców tego obszaru.

Gdy do rybackiej osady dociera Internet, nastoletni Leszka i jego przyjaciel Kolian wykorzystują go głównie do przeglądania erotycznych wideoczatów. Tak poznają piękną blondynkę z Detroit, która ukrywa się pod nickiem HollySweet999. Jej egzotyczna uroda wywołuje w chłopcu emocje, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Z czasem jego uczucia zmieniają się w prawdziwą obsesję.

Cineman.pl - nowości na grudzień 2021

